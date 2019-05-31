Алсу поддержала дочь на «Детской Новой волне» в Крыму

Певица заявила, что Микелла Абрамова по много часов в день занимается танцами и вокалом.

Певица Алсу поддержала дочь Микеллу Абрамову, приехав вместе с ней на «Детскую Новую волну» в Крым. По словам певицы, ее дочь занимается танцами, вокалом, сценодвижением. Она очень много трудится. Девочка с раннего детства демонстрировала творческие способности. Вместе со старшей сестрой ходит в музыкальную школу по классу фортепиано. Вокалом девочка занимается с пяти лет. Музыка сопровождает звездную семью везде.

Как пошутила Алсу, с дочкой они пели уже много раз. Микелла Абрамова всегда может договориться по блату и выйти на сцену с мамой. При этом Алсу заявила, что дочка сама выбирает образы. Если какой-то наряд ей не понравится, то разубедить ее нереально. Они его никогда не наденет.

Алсу часто говорит дочери, чтобы во время выступления она не вспоминала про ноты. Надо просто выходить на сцену и петь, как для своих друзей. Главное на «Детской Новой волне» не победа, а участие. По мнению певицы, артисты должны приносить людям радость, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Микелла Абрамова наравне с другими участниками финала стала победительницей проекта «Голос. Дети». Она также получила свой миллион рублей за победу и запишет сингл в студии.