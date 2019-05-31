Алсу с Микеллой Абрамовой впервые показались на публике

Музыкальный конкурс «Новая волна» неизменно пользуется популярностью у исполнителей и зрителей. Десткий вариант состязаний в вокале не менее престижен и собирает, как правило, сильных, талантливых певцов, частыми гостями праздника становятся и уже состоявшиеся и признанные гости.

Но в этом году все было несколько иначе. Ведь среди конкурсантов оказались снова дочь певицы Алсу и один из финалистов скандального шоу «Голос. Дети» Еражн Максим. На площадке конкурса они уже презентовали свою композицию «Это любовь», которую записали месте несколько недель назад.

И еще больший интерес к детской «Новой волне» было привлечен потому, что вместе с Микеллой в Крым приехала и ее мама – певица Алсу. Таким образом, визит в знаменитый лагерь стал первым выходом в свет артистки и ее уже известной на всю страну дочери.

Напомним, скандал вокруг звездного семейства разгорелся после того, как победительницей финала очередного сезона шоу «Голос. Дети» стала дочь Алсу. Не так давно Первый канал устроил своим телезрителям спецпоказ еще одного финала шоу, на котором победителями были объявлены все юные артисты, пробившиеся в финал.