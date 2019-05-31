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Поклонник Джорджа Клуни сможет пообедать с актером и его женой

Актер выберет счастливчика, который проведет день со звездным семейством.

Поклонник Джорджа Клуни сможет пообедать с актером и его женой
фото: Globallook.com

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль предоставили своим фанатам возможность пообщаться с ними на их знаменитой вилле Олеандра на озере Комо в Италии. В обращении, которое актер разместил на платформе по сбору средств Omaze, артист рассказывает, что один счастливчик со своим другом или подругой может пообедать и сфотографироваться с ним и его супругой.

«Просто представь: ты и Амаль с вином в руке, обсуждаешь текущие дела, пока ее муж … тихо подает обед», — живописует предстоящее мероприятие актер.

Но вот остаться на ночлег в доме Джорджа и Амаль не удастся — супруги разместят гостей в 4-звездочном отеле, а кроме того, оплатят перелет гостей. Все, что нужно сделать, чтобы стать участником розыгрыша, это выбрать сумму пожертвования в их фонд или оставить заявку, используя бесплатный альтернативный метод на веб-сайте Omaze, пишет Daily Mail.

Кстати, не так давно знаменитый артист поделился подробностями страшного ДТП, произошедшего год назад, в котором уцелел лишь чудом. Во время поездки на мотоцикле, он столкнулся с машиной на скорости около 112 километров в час, и пробил своей головой ветровое стекло на мотоцикле. От неминуемой смерти актера спас мотоциклетный шлем.

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Поклонник Джорджа Клуни сможет пообедать с актером и его женой
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