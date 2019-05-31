«Тут слова Гузеевой хорошо бы подошли!»: фанатки поддержали Ольгу Бузову, оскорбленную известным дизайнером

Скандальная история, главной героиней которой уже в который раз стала телеведущая и певица Ольга Бузова, продолжает набирать обороты. Вслед за звездами, поддержавшими артистку в некрасивой истории с шоу «Осторожно, Собчак!» и оскорбительными высказываниями в адрес ведущей со стороны дизайнера Демны Гвасалия, директора Balenciaga, на защиту своего кумира встали поклонники Ольги.

В комментариях к посту Бузовой, в котором она отвечает на унизительные заявления и отмечает, что готова отказаться от одежды марки Balenciaga, если ей вернут 360 тысяч рублей, потраченные на вещи, вылился целый шквал критики не только в адрес вип-дам, но и в адрес дизайнера.

«Я тоже посмотрела этот выпуск шоу и считаю, что ваша коллега по телепроекту небезызвестному просто пиарится за счет вашего громкого имени, а насчет именитого дизайнера, то тут просто нет слов … Мало того, что потратили большую сумму за его вещи, постили фото, а он за вашей спиной какие-то интриги плетет, не по-мужски это …», — пишет одна из подписчиц.

«Тут слова Гузеевой хорошо бы подошли! Все они … а ты, МайЛав, все четко написала!», — отмечает фанатка Ольги.

Напомним, фраза актрисы и популярной телеведущей Ларисы Гузеевой «Добрые женщины, идите на…» стала просто эпической в интернете после того, как юморист Гарик Харламов в своем Instagram выпустил несколько издевательских роликов, куда и вставлял отрывок видео с этим высказыванием ведущей шоу «Давай поженимся».