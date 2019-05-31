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Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома

А вот настоящее имя малышки звезда так и не назвала.

Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома
Певица Нюша http://globallookpress.com

Теперь, после того, как известная певица Нюша стала мамой, звезду почти не увидишь на публике. Все свое время она проводит рядом с малышкой. Потому настоящим событием стало появление артистки в гостях шоу «Вечерний Ургант». Благо поводов достаточно: певица отмечает 10-летие своей музыкальной карьеры, полностью поменяла имидж, ну, и, само собой, ведущий, как и армия поклонников Нюши, до сих пор заинтригованы, как же звезда назвала свою дочь, и когда она покажет девочку общественности.

В студии шоу певица рассказала, что вообще-то, она с мужем выбирала ребенку очень тщательно, поскольку верит в то, что имя влияет на судьбу человека, равно, как и дата рождения.

«Конечно, а то ведь, знаешь, как бывает… Вот назовешь девочку Микелла, а потом начнется…», — кивнув головой, заметил Иван.

Ведущий попытался, шутя, угадать, как зовут первенца звезды, но безуспешно. А Нюша только намекнула, что ничего экзотического в имени ее дочери нет – оно исконно русское, старинное и редкое. Зато певица рассказала, какое домашнее прозвище появилось у девочки. Сейчас мама и папа зовут ее Леди Слюнкин. Объясняется все легко – девочка подошла к тому беспокойному периоду, когда у нее начинают резаться зубки, а этот период, как известно и сопровождается повышенным слюноотделением.

На вопрос Урганта о том, когда же звезда покажет дочь общественности, Нюша ответила, что каких-то определенных сроков нет. Все, на ее взгляд, произойдет естественно, со временем, когда она и ее супруг почувствуют, что дополнительная опека не нужна.

Напомним, в этом же выпуске шоу Иван предложил свой, по его мнению, наиболее эффективный способ заставить наших соотечественников бросить курить.

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дочьимяпевицапевица НюшаПрограмма «Вечерний Ургант»
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Певица Нюша рассказала, как зовет свою дочь дома
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