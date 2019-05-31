НОВОСТИ

«Мой опыт подсказывает»: Иван Ургант предложил по-новому отучать россиян от курения

Ведущий уверен, действующие сегодня меры не действуют.

«Мой опыт подсказывает»: Иван Ургант предложил по-новому отучать россиян от курения
фото: globallookpress

Одной из самых популярных рубрик шоу «Вечерний Ургант», кроме, конечно, интервью со звездными гостями, давно стали комментарии Ивана последних новостей в стране и мире.

На этот раз Урганта «зацепило» сообщение о том, что в прошлом году Россия стала лидером в мире по числу выкуренных сигарет в день на душу населения. Ведущий отметил, что существующие сегодня меры борьбы с курением явно не эффективны.  Иван подчеркивает, мол, поводов было много: Чемпионат мира по футболу, Влад Соколовский расстался с Ритой Дакотой, у Дмитрия Хрусталева права забрали – «нет-нет, да и закуришь».

«В общественных местах запрещают, страшные картинки на пачках печатают – все бесполезно», — рассуждает Иван.

Звездный ведущий уверен, что нужно запрещать не сигареты, а зажигалки. Вот это станет по-настоящему действенным способом.

«Мой опыт подсказывает, когда куришь незажженную сигарету больше двух часов, потихоньку пропадает интерес», — замечает звезда.

Напомним, накануне героем пародии авторов «Вечернего Урганта» стал оскандалившийся чиновник из Хакасии Сергей Зайцев, который ударил корреспондента канала «Россия-24».

Вам может быть интересно:

Иван Ургант впервые за долгое время показал подросшую дочку Нину Иван Ургант предложил Ким Чен Ыну должность в городке на Урале Равшана Куркова и Иван Ургант в прямом эфире пообщались с подписчиками актрисы в Instagram

Тэги:

Влад Соколовский и Рита ДакотакурениеПрограмма «Вечерний Ургант»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мой опыт подсказывает»: Иван Ургант предложил по-новому отучать россиян от курения
Интересно?
Поделись с друзьями: