«Мой опыт подсказывает»: Иван Ургант предложил по-новому отучать россиян от курения

Одной из самых популярных рубрик шоу «Вечерний Ургант», кроме, конечно, интервью со звездными гостями, давно стали комментарии Ивана последних новостей в стране и мире.

На этот раз Урганта «зацепило» сообщение о том, что в прошлом году Россия стала лидером в мире по числу выкуренных сигарет в день на душу населения. Ведущий отметил, что существующие сегодня меры борьбы с курением явно не эффективны. Иван подчеркивает, мол, поводов было много: Чемпионат мира по футболу, Влад Соколовский расстался с Ритой Дакотой, у Дмитрия Хрусталева права забрали – «нет-нет, да и закуришь».

«В общественных местах запрещают, страшные картинки на пачках печатают – все бесполезно», — рассуждает Иван.

Звездный ведущий уверен, что нужно запрещать не сигареты, а зажигалки. Вот это станет по-настоящему действенным способом.

больше по теме Иван Ургант пошутил над речью Эрнста в спецвыпуске «Голос.Дети» Шоумен обсудил итоги повторного финала вокального проекта.

«Мой опыт подсказывает, когда куришь незажженную сигарету больше двух часов, потихоньку пропадает интерес», — замечает звезда.

Напомним, накануне героем пародии авторов «Вечернего Урганта» стал оскандалившийся чиновник из Хакасии Сергей Зайцев, который ударил корреспондента канала «Россия-24».