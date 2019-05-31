«Кто вы такие, чтобы рассуждать?!»: Наталья Рудова набросилась на гламурных героинь шоу «Осторожно, Собчак!»

Еще одной российской знаменитостью, кого разозлил новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», в котором красивые и богатые девушки, не сходящие с обложек отечественного глянца, поговорили о том, что сейчас и простые девушки почему-то носят брендовую одежду, стала актриса Наталья Рудова.

Она оставил свой возмущенный комментарий под публикацией Ольги Бузовой, которой в очередной раз «прилетело» от Собчак. Ведущая рассказала, что дизайнер, выпускающий одежду марки Balenciaga, попросил Ксению поговорить с Ольгой Бузовой, чтобы та перестала носить его вещи. «Я девочка из народа» — парировала ведущая «Дома-2». Певица ответила, что готова отказаться от этих вещей, только пусть в этом случае дизайнер вернет ей 360 тысяч, которые Ольга потратила на покупки.

«Как же надоели «Особенные люди», Господа, а лучше — ЧЕРНЬ. Так будет правдивее, ибо интеллигенцию , почти всю , между прочим , как и дворянство, тех кто не сбежал, расстреляли в 1917 году!!! Кто вы такие, чтобы рассуждать о тех, кто своим трудом без богатых родителей и мужей добивается всего сам?!!!! И да, ничего что с вами за столом эскортница сидит?? Это вас не смущает? Странно почему?» — задается вопросом Наталья Рудова.