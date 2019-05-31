НОВОСТИ

«Кто вы такие, чтобы рассуждать?!»: Наталья Рудова набросилась на гламурных героинь шоу «Осторожно, Собчак!»

Актриса пришла в негодование из-за того, что светские львицы принялись критиковать простых девушек, носящих дорогую одежду, и Ольгу Бузову.

«Кто вы такие, чтобы рассуждать?!»: Наталья Рудова набросилась на гламурных героинь шоу «Осторожно, Собчак!»
Наталья Рудова. фото: instagram.com/rudovanata/

Еще одной российской знаменитостью, кого разозлил новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», в котором красивые и богатые девушки, не сходящие с обложек отечественного глянца, поговорили о том, что сейчас и простые девушки почему-то носят брендовую одежду, стала актриса Наталья Рудова.

Она оставил свой возмущенный комментарий под публикацией Ольги Бузовой, которой в очередной раз «прилетело» от Собчак. Ведущая рассказала, что дизайнер, выпускающий одежду марки Balenciaga, попросил Ксению поговорить с Ольгой Бузовой, чтобы та перестала носить его вещи. «Я девочка из народа» — парировала ведущая «Дома-2». Певица ответила, что готова отказаться от этих вещей, только пусть в этом случае дизайнер вернет ей 360 тысяч, которые Ольга потратила на покупки.

«Как же надоели «Особенные люди», Господа, а лучше — ЧЕРНЬ. Так будет правдивее, ибо интеллигенцию , почти всю , между прочим , как и дворянство, тех кто не сбежал, расстреляли в 1917 году!!! Кто вы такие, чтобы рассуждать о тех, кто своим трудом без богатых родителей и мужей добивается всего сам?!!!! И да, ничего что с вами за столом эскортница сидит?? Это вас не смущает? Странно почему?» — задается вопросом Наталья Рудова.

Комментарий Натальи Рудовой
Комментарий Натальи Рудовой. фото: Instagram
Комментарий Натальи Рудовой
Комментарий Натальи Рудовой. фото: Instagram

Вам может быть интересно:

С шиком и блеском: Рудова и Самбурская наслаждаются отдыхом в Монако «Хозяюшка»: Рудова отреагировала на фото Хилькевич в вечернем платье Красивая и смешная: Рудова показала, как на самом деле проходят фотосессии в купальнике

Тэги:

Ксения Собчак последние новостиНаталья РудоваОльга Бузова последние новостишоу "Осторожно Собчак"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Кто вы такие, чтобы рассуждать?!»: Наталья Рудова набросилась на гламурных героинь шоу «Осторожно, Собчак!»
Интересно?
Поделись с друзьями: