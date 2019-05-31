«Без денег мужей ничего из себя не представляют!»: Боня высмеяла светских львиц, раскритиковавших Бузову

По словам Виктории, время все расставит по своим местам.

Грандиозный светский скандал начал разгораться после того, как в очередном выпуске Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» героини журнала Tatler и Instagram-модели высказали недоумение по поводу того, одежду модных брендов носят наряду со светскими львицами и простые девушки. А ведущая, Ксения Собчак и вовсе призналась, что один из модных дизайнеров попросил ее поговорить с Ольгой Бузовой, чтобы та не одевала больше его вещей.

Сама ведущая долгоиграющей стройки отреагировала на это очень эмоционально, но без резких выражений, мол, я проста девочка, но сейчас многое могу себе позволить. А тот дизайнер пусть вернет в таком случае потраченные Ольгой 360 тысяч рублей на его одежду.

Безусловно, такой поворот событий не оставил равнодушны не только среди тех самых простых девушек, но и среди звездных коллег Ольги. Так, например, Виктория Боня призналась, что выпуск этот шоу ее сильно позабавил.

«Так смеялась, когда мне прислали это видео. Самопровозглашенные звезды из A list, многие из которых без денег родителей или денег мужей ничего себя не представляют! Да и прошлое некоторых из них тоже очень впечатляет, ржу не могу! Время все расставит на свои места и покажет #КтоЕстьКто», — написала под гневным постом Бузовой Вика.

К слову, свой комментарий к публикации певицы оставили и представители русской редакции Forbes. По их словам, за столом в шоу Ксении Собчак нет никого из списка Forbes.

«Не переживайте, Ольга!» — приободрили певицу журналисты.