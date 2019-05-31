Дочь Алсу и Ержан Максим спели на «Детской Новой волне» песню «Это любовь»

В эти дни в Крыму, в лагере «Артек» проходит музыкальный конкурс «Детская новая волна». Среди множества участников особое внимание, конечно, приковано к финалистам скандально нашумевшего проекта «Десткий голос» Ержану Максиму и Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу. На конкурсе дети презентовали записанную несколько недель назад композицию «Это любовь». По признанию Микеллы, они решили сделать с Ержаном дуэт, потому что у них очень красиво сливаются голоса, что и оценили многочисленные зрители.

Примечательно, что несмотря на все произошедшее, подружились и начали вместе работать не только дети, Ержан и Микелла, приятельские отношения завязались и у мам юных певцов. Они, конечно, поддерживали детей перед выступлением, а Алсу, трогательно переживавшая за ребят, давала советы, как держаться на сцене.

А вот сами юные артисты к участию в конкурсе относятся по-взрослому, философски, подчеркивая, что главное для них на «Новой волне» не победа, а участие, пишет кр.ru.

Напомним, несколько дней назад Микелла Абрамова впервые прокомментировала первоначальные результаты финала шоу «Голос. Дети». Она поблагодарила своих поклонников за поддержку, а также призналась, что время, проведенное на проекте, запомнится ей, как самый лучший и насыщенный период в ее жизни.