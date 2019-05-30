Звезда сериала «Фитнес» Дмитрий Чеботарев вместо колыбельной поет дочке песню Анны Герман

5 июня исполнится ровно восемь месяцев с того момента, как в актерской семье Дмитрия Чеботарева и Лизы Климовой родилась очаровательная дочка. Сейчас уже имея небольшой опыт по уходу и воспитанию малышки Иванны, в преддверии Международного дня защиты детей счастливый отец, звезда сериала «Фитнес», второй сезон которого стартует на канале «Супер» уже этим летом, актер готов поделиться опытом.

Правда, как признается Дмитрий, ему не всегда в полной мере удается позаниматься с дочкой – съемки, репетиции, спектакли. Утром малышка просыпается очень рано, так что опоздать на утренние встречи теперь молодому отце невозможно. А вечером папа слишком поздно возвращается с работы, потому и укладывает Иванну спать он не часто. Так что в его распоряжении остаются не частные выходные.

«Когда удается провести совместный выходной с женой и ребенком, я с огромным удовольствием укладываю ее спать. Если дочка капризничает и не засыпает, мы включаем воду в душе и под звуки белого шума стараемся потихоньку заснуть. Процесс укладывания зависит от возраста ребенка и от положения тела. У нас, например, сейчас дочь всеми фибрами своей души ненавидит горизонтальное положение!» — рассказывает актер.

А вот из всех колыбельных, что поют родители перед сном, Иванне особенно полюбилась песня Анны Герман «Надежда». По словам Дмитрия, в роддоме, так уж получилось, дочка оказалась у него на руках и впервые после рождения она и заснула на руках отца. В момент безграничного счастья и шока сознание звезды и выдало песню: «Светит незнакомая звезда…».

«С тех пор, с первого часа ее жизни, эта песня стала для нее колыбельной, и я пою ей только ее», — делится артист.