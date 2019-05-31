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Дарья Пынзарь призналась, что раньше шантажировала мужа разводом

Бывшая участница «Дома-2» поделилась соображениями на предмет самых распространенных ошибок супругов в браке.

Дарья Пынзарь призналась, что раньше шантажировала мужа разводом
Дарья Пынзарь. фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Одна из самых крепких пар проекта «Дом-2» Сергей и Дарья Пынзарь вот уже девять лет сохраняют счастливые супружеские отношения. Пара воспитывает двоих детей, которые родились во время участия девушки в телестройке.

Дарья призналась, что может ссориться с мужем почти каждый день по пустякам, но обиды быстро забываются. Она совершала ошибки, но позже поняла на личном опыте, что нужно всегда искать пути примирения.

«В начале отношений иногда шантажировала Сережу словами: «Ну все, сейчас разойдемся!» Плохой способ, его обычно используют незрелые люди», — рассказала Дарья Пынзарь порталу «СтарХит».

Участница «Дома-2» согласна с выражением, что «муж голова, а жена шея». Она поддерживала мужа в трудные времена. Пынзарь приободряла Сергея и терпеливо ждала нужных результатов. Она назвала другую распространённую ошибку в отношениях: лучше не «пилить» супруга, а верить в него.

Также Дарья Пынзарь призналась, что ей предлагали вернуться на телестройку. Однако супруги отказались от участия в шоу «Дом-2. Спаси свою любовь». При этом участие в проекте оставило у пары самые теплые воспоминания.

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Дарья Пынзарь призналась, что раньше шантажировала мужа разводом
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