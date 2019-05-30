НОВОСТИ

«Рокетмен» в Москве: Соколовский бегает от прессы даже на больших светских премьерах

На премьере фильма об Элтоне Джоне присутствовал и Влад, но, в отличие от других звезд, он всячески избегал внимание СМИ к собственной персоне.

«Рокетмен» в Москве: Соколовский бегает от прессы даже на больших светских премьерах
Влад Соколовский. фото: globallookpress

В эти минуты в кинотеатре «Октябрь» проходит премьера фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен». На светское мероприятие пришли Ирина Безрукова, Ольга Шелест и… Влад Соколовский. Если одни звезды активно раздавали интервью, то экс-супруг Дакоты от общения с прессой отказался. Сделав пару фотографий, Соколовский буквально сбежал с красной дорожки. Вероятно, после нападок хейтеров звезда боится неудобных вопросов.

А нападки эти вызваны не только скандальным разводом певца с Ритой Дакотой, но и новой шумной историей. Недавно известный блогер Марьяна Ро заявила, что Влад предлагал ей интимную близость. По словам девушки, Соколовский писал ей в социальных сетях до того, как развелся с Дакотой. Марьяна Ро встречается в рэпером Face и практически не делится подробностями личной жизни с поклонниками, поэтому в данном случае ей трудно не верить.

Напомним, Влад Соколовский расстался с Ритой Дакотой после трёх лет брака. Отношения разрушили многочисленные измены певца. Экс-супруге было сложно оправиться после предательства, но теперь она поддерживает дружеские отношения с Соколовским ради дочери Мии.

Вам может быть интересно:

«Хотел приготовить мне блинчики»: подруга рэпера Face обвинила Соколовского в приставаниях Поклонники подозревают, что Дакота вновь встречается с Соколовским Высокие отношения: Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию

Тэги:

"Рокетмен"Влад СоколовскийВлад Соколовский и Рита ДакотаМарьяна Рообвинения в домогательствах
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Рокетмен» в Москве: Соколовский бегает от прессы даже на больших светских премьерах
Интересно?
Поделись с друзьями: