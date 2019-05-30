«Рокетмен» в Москве: Соколовский бегает от прессы даже на больших светских премьерах

На премьере фильма об Элтоне Джоне присутствовал и Влад, но, в отличие от других звезд, он всячески избегал внимание СМИ к собственной персоне.

В эти минуты в кинотеатре «Октябрь» проходит премьера фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен». На светское мероприятие пришли Ирина Безрукова, Ольга Шелест и… Влад Соколовский. Если одни звезды активно раздавали интервью, то экс-супруг Дакоты от общения с прессой отказался. Сделав пару фотографий, Соколовский буквально сбежал с красной дорожки. Вероятно, после нападок хейтеров звезда боится неудобных вопросов.

А нападки эти вызваны не только скандальным разводом певца с Ритой Дакотой, но и новой шумной историей. Недавно известный блогер Марьяна Ро заявила, что Влад предлагал ей интимную близость. По словам девушки, Соколовский писал ей в социальных сетях до того, как развелся с Дакотой. Марьяна Ро встречается в рэпером Face и практически не делится подробностями личной жизни с поклонниками, поэтому в данном случае ей трудно не верить.

Напомним, Влад Соколовский расстался с Ритой Дакотой после трёх лет брака. Отношения разрушили многочисленные измены певца. Экс-супруге было сложно оправиться после предательства, но теперь она поддерживает дружеские отношения с Соколовским ради дочери Мии.