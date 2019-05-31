Меган Маркл может стать причиной раскола королевской семьи

Историк Анна Уайтлок полагает, что герцогине Сассекской стоит поучиться дипломатии, а не действовать слишком прямолинейно.

Эксперт в области истории Анна Уайтлок расценивает поведение Меган Маркл как потенциальную угрозу, так как оно может привести к расколу королевской семьи. По ее мнению, герцогиня действует слишком прямолинейно, не желая скрывать свои амбиции.

Историк полагает, что Маркл следует найти новый подход в общении со дворцом. Ей следует перестать противопоставлять себя королевскому штату, а также другим членам королевской семьи.

Окончательная потеря расположения сторонников короны, вероятно, не входит в ее планы, но если она продолжит действовать в том же духе, то ей грозит обструкция.

Своими амбициями герцогиня Сассекская уже дала понять, что не собирается быть в тени, но если она хочет добиться своих целей, то ей не надо действовать так прямолинейно и поучиться дипломатии. Ей нужны союзники и сторонники.

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«Меган является чужой, незнатного происхождения, зрелой женщиной со своим положением, амбициями и, разумеется взглядами, которые не стесняется высказывать», — отмечает Уайтлок.

Но она только навредила себе, отбрасывая традиции, в том числе и тогда, когда была беременна. Держа прессу в неведении, она только усугубила ситуацию.

Все эти факторы, по мнению эксперта, могут сделать жизнь Меган в качестве члена королевской семьи нелегкой, пишет Ibtimes.