Эксперт по языку тела рассказала об отношении Елизаветы II к Кейт Миддлтон

Посещение королевой фестиваля цветов в Челси не прошел не замеченным во многом благодаря тому, что Кейт Миддлтон поцеловала Елизавету II в щеку. Для многих такое поведение герцогини Кембриджской, которая, как известно, старается следовать установленным канонам, стало полной неожиданностью.

Они сочли это нарушением протокола и высказали мнение, что подобный поступок может вызвать гнев королевы. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс поспешила успокоить разволновавшихся поклонников супруги принца Уильяма.

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Язык жестов обеих дам свидетельствует, что между ними дружеские отношения. Кейт, в отличии от Меган Маркл, стала членом королевской семьи десять лет назад и за это время постепенно сумела завоевать расположение Ее Величества во многом благодаря тому, что старалась не нарушать установленные порядки.

Джуди указала, что язык тела обеих дам несколько схож и заявила, что Кейт является одной из не многих, кто развлекает королеву, а не наоборот.

Специалист подчеркнула, что Кейт медленно, но верно интегрировалась в королевскую семью, а ее уважительное отношение к традициям помогло завоевать сердце Елизаветы, которая относится теперь к ней не только как к жене внука, но и как к другу, пишет Ibtimes.