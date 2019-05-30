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Эксперт по языку тела рассказала об отношении Елизаветы II к Кейт Миддлтон

Джуди Джеймс прокомментировала визит обеих августейших особ на фестиваль цветов в Челси.

Эксперт по языку тела рассказала об отношении Елизаветы II к Кейт Миддлтон
Эксперт по языку тела "прочла" Елизавету II и Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Посещение королевой фестиваля цветов в Челси не прошел не замеченным во многом благодаря тому, что Кейт Миддлтон поцеловала Елизавету II в щеку. Для многих такое поведение герцогини Кембриджской, которая, как известно, старается следовать установленным канонам, стало полной неожиданностью.

Они сочли это нарушением протокола и высказали мнение, что подобный поступок может вызвать гнев королевы. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс поспешила успокоить разволновавшихся поклонников супруги принца Уильяма.

Язык жестов обеих дам свидетельствует, что между ними дружеские отношения. Кейт, в отличии от Меган Маркл, стала членом королевской семьи десять лет назад и за это время постепенно сумела завоевать расположение Ее Величества во многом благодаря тому, что старалась не нарушать установленные порядки.

Джуди указала, что язык тела обеих дам несколько схож и заявила, что Кейт является одной из не многих, кто развлекает королеву, а не наоборот.

Специалист подчеркнула, что Кейт медленно, но верно интегрировалась в королевскую семью, а ее уважительное отношение к традициям помогло завоевать сердце Елизаветы, которая относится теперь к ней не только как к жене внука, но и как к другу, пишет Ibtimes.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиязык жестов
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Эксперт по языку тела рассказала об отношении Елизаветы II к Кейт Миддлтон
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