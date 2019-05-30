Оставшийся без жилья Иван Краско пообещал, что не станет бомжом

Поклонников знаменитого актера Ивана Краско обеспокоили тревожные известия о том, что 88-летнему артисту негде жить, и все, что ему остается – переезд в дом престарелых. Сообщалось, что своей четвертой супруге, молодой актрисе Наталье Шевель, Иван Иванович оставил квартиру, где жил с ней до развода, а вернувшись к третьей жене Наталье Вяль, вынужден был проживать на ее квадратных метрах как квартирант.

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Краско признал: у него и в самом деле не осталось недвижимости. Но решение отдать квартиры он принял сам, так как хочет оставить все своим детям. Зато у звезды советского кино имеется дача в пригороде Санкт-Петербурга. В настоящее время он перебрался туда и всем доволен.

Актер пообещал, что бомжом он не станет. В случае необходимости он просто отправится в питерский Дом ветеранов сцены, где находят приют актеры, ветераны войны, известные живописцы и композиторы. Место для Краско – народного артиста России – там точно найдется.