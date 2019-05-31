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«Мне не грозит жизнь бомжа»: Иван Краско прокомментировал новости о своих проблемах с жильем

Ранее появилась информация, что родственники захватили принадлежащую актеру квартиру и дачу. Владельцу места на собственных квадратных метрах не нашлось.

«Мне не грозит жизнь бомжа»: Иван Краско прокомментировал новости о своих проблемах с жильем
Иван Краско прокомментировал историю с выселением из квартиры ФОТО: Global Look Press

Вокруг Ивана Краско снова начали кипеть страсти. Не успела затихнуть история после развода с молодой женой, как актер попал в переделку с недвижимостью. Друзья и коллеги народного артиста РФ обеспокоены, что принадлежавшие Краско квартиру и дачу захватили родственники.

Насколько информация соответствует действительности пока определить сложно. Источники сообщали, что бывшая жена и сыновья Краско прописались на его квадратных метрах и пытаются отнять имущество у владельца. Единственное, что осталось в собственности Ивана Ивановича – это маленькая банька в Вартемягах в Ленинградской области. Сам же актер «собирается в дом престарелых».

Иван Краско прокомментировал данную ситуацию и отметил, что надеется на Союз театральных деятелей.

«Я просто сказал, что мне не грозит жизнь бомжа, потому что у меня очень надежный Союз театральных деятелей, который ко мне прекрасно относится. И если что у меня всегда есть надежная крыша — Дом ветеранов сцены», — резюмирует Народный артист РФ.

В целом Иван Краско не падает духом и надеется поработать в театре еще «некоторое количество лет», сообщает Пятый канал.


Ранее 88-летний актер Иван Краско вернулся к бывшей жене Наталье Вяль, которая родила ему двоих сыновей. Тем не менее, женщина признается, что никогда не любила знаменитого супруга. После развода с Натальей актер женился еще раз на молодой девушка, но и с ней брак не сложился. В итоге Краско вернулся к Вяль и теперь все живут в одной квартире, сообщает сайт argumenti.ru

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«Мне не грозит жизнь бомжа»: Иван Краско прокомментировал новости о своих проблемах с жильем
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