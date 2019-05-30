«Приличный соблазн»: Артем Дзюба отказался от многомиллионного предложения китайского клуба

Артем Дзюба остается одним из самых востребованных российских звезд большого футбола. Форварда питерского «Зенита» приглашают к себе несколько британских клубов, в том числе «Вулверхэмптон», занявший седьмое место в чемпионате Англии. Как рассказал накануне сам спортсмен, к нему поступило еще одно предложение, оказавшееся весьма заманчивым.

Китайский футбольный клуб, название которого Дзюба не уточнил, предложил ему контракт на восемь миллионов долларов в год. А если за этот срок он забьет десять голов, получит еще миллион.

Футболист решил отказаться. По его словам, ему претит просто зарабатывать деньги. Пока он не готов оставить свои амбиции, прервать общение с близкими людьми и уехать в Китай только ради того, чтобы получать зарплату, пусть и огромную. Кроме того, спортсмен считает, что он не до конца реализовал себя в «Зените», и ему еще есть, над чем работать.

«Царское предложение. Нереальное, да. Девять миллионов в год! Это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели», – поделился Дзюба в интервью «Спорт-экспрессу».

Бывший форвард московского «Спартака» за «Зенит» играет с 2015 года. На его счету в прошедшем сезоне 27 матчей, восемь голов и десяток результативных передач. В составе своего клуба Дзюба выиграл чемпионат России по футболу, а по итогам 2018 года он был признан лучшим футболистом страны.