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Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

О смерти домашнего питомца сообщил дрессировщик Керк Джаррет.

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Умер кот Лео из "Кладбища домашних животных". Фото: instagram.com/church_aka_leo/

На официальной страничке Instagram кота Лео, сыгравшего воскресшего домашнего любимца по имени Чёрч в «Кладбище домашних животных», появился печальный пост. Его хозяин — дрессировщик Керк Джаррет, который взял его к себе после съемок, сообщил о смерти животного.

«С большой грустью вынуждены сообщить, что Лео скончался. Его всегда будет не хватать, как людям, так и его пушистой семье. Пусть его звезда всегда ярко сияет», – говорится в публикации.

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных». В одном из недавних интервью Джаррет рассказал, что Лео является великолепным артистом, который прекрасно выполняет все команды.

«Он играет бессмертного кота по имени Чёрч. Именно его выбрали для постеров, кадры с ним включены и в трейлер. На всех платформах, где есть кот — это Лео», – рассказал дрессировщик.

«Кладбище домашних животных» рассказывает о семье, которая переезжает в маленький городок Ладлоу, где рядом в лесу есть секретное место, где можно воскрешать мертвых. Детей предупреждают, что ходить туда опасно. Но смерть любимого кота заставляет их нарушить запрет.

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домашние животныедомашние питомцыкотыфильм "Кладбище домашних животных"
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Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
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