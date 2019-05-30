Сын Рамзана Кадырова дебютировал в кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в кино. 11-летний Адам отметился ролью в известном турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Проект очень популярен в Чечне, и присутствие на экране сына главы республики сделает его еще более рейтинговым.

О знаковом киношном дебюте в Instagram рассказал дядя мальчика, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.

Мужчина поздравил племянника с дебютом и отметил, что Адам успевает совмещать съемки с уроками в школе, а еще занимается спортом и завоевывает награды.

Рамзан Кадыров в конце прошлого года тоже побывал на съемочной площадке в Турции и остался очень доволен увиденным. Он пригласил в гости актеров картины, и те приняли приглашение. В конце апреля участники съемочной группы посетили Грозный, где был организован конный поход в национальных костюмах, сообщаете телеканал «360».

Сериал «Воскресший Эртугрул» впервые вышел на экраны в 2014 году. Его события разворачиваются в XIII веке. Главный герой — Эртугрул-бей, отец Османа I — основателя Османской империи.

Ранее сообщалось, что Тина Канделаки примет участие в работе над пилотными эпизодами для сериала, рассказывающего про отношения двух актеров, снимающихся в фильмах для взрослых, сообщает сайт argumenti.ru.