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Медовый месяц: Настя Каменских поделилась в Сети своим «любовным настроением»

Певица поблагодарила подписчиков своего аккаунта в Instagram за понимание, что некоторые моменты личной жизни она оставляла в секрете и пожелала им испытать настоящие чувства.

Медовый месяц: Настя Каменских поделилась в Сети своим «любовным настроением»
Потап и Настя Каменских. фото: instagram.com/realpotap/

Потап и Настя Каменских не скрывают счастья и продолжают делиться снимками с медового месяца. Молодожены устроили фотосессию в белых нарядах в одном из курортных городов Турции. Певица решила поделиться чувствами с подписчиками в Instagram и рассказала о переполняющей ее любви к мужу.

Каменских поблагодарила фанатов за тёплые слова и поздравления. Также она призналась, что некоторые моменты личной жизни они хотели сохранить для себя и не предавать огласке. Видимо, речь о том, что пара пыталась как можно дольше скрывать свои отношения, как и подготовку к свадьбе.

Жених и невеста официально признались в романе с помощью музыки. Хит «Обiцаю» («Обещаю») вышел у Насти Каменских за несколько недель до свадьбы. Важную для их отношений песню артисты также исполнили во время торжества.

 «Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью… Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее», – написала Настя Каменских.

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Медовый месяц: Настя Каменских поделилась в Сети своим «любовным настроением»
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