Повзрослевший сын Романа Абрамовича отрастил бороду и изменился до неузнаваемости

Старший сын Романа Абрамовича ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому широкой публике о нем известно не так много. Своих снимков в соцсетях 25-летний Аркадий Абрамович не публикует, однако он часто попадает в объективы камер журналистов, когда посещает футбольные матчи.

На встрече финала Лиги Европы молодой бизнесмен появился, как обычно, в компании отца, который остается владельцем клуба «Челси». Как можно увидеть на снимках, попавших в Сеть, за последнее время Абрамович-младший заметно повзрослел. Он отпустил бороду, из-за чего изменился почти до неузнаваемости.

Матерью Аркадия является бывшая стюардесса Ирина Маландина, подарившая российскому миллиардеру пятерых детей. В текущем активе предпринимателя находится свыше 40% газовой компании Zoltav Resources, а несколько лет назад он основал компанию Greenhouse, которая специализируется на выращивании овощей в Белгородской области.

Клуб Абрамовича одержал победу над «Арсеналом» со счетом 4:1. Как сообщает издание The Sun, после игры олигарх поспешил лично поздравить футболистов. Но произнести прочувствованную речь ему просто не дали: в раздевалке спортсмены так громко радовались выигрышу, что владельца «Челси» попросту не было слышно.