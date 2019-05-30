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Повзрослевший сын Романа Абрамовича отрастил бороду и изменился до неузнаваемости

25-летнего Аркадия Абрамовича сфотографировали в Баку на матче Лиги Европы.

Повзрослевший сын Романа Абрамовича отрастил бороду и изменился до неузнаваемости
Роман Абрамович болеет за свой клуб на матче в Баку. Фото: globallookpress

Старший сын Романа Абрамовича ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому широкой публике о нем известно не так много. Своих снимков в соцсетях 25-летний Аркадий Абрамович не публикует, однако он часто попадает в объективы камер журналистов, когда посещает футбольные матчи.

На встрече финала Лиги Европы молодой бизнесмен появился, как обычно, в компании отца, который остается владельцем клуба «Челси». Как можно увидеть на снимках, попавших в Сеть, за последнее время Абрамович-младший заметно повзрослел. Он отпустил бороду, из-за чего изменился почти до неузнаваемости.

Матерью Аркадия является бывшая стюардесса Ирина Маландина, подарившая российскому миллиардеру пятерых детей. В текущем активе предпринимателя находится свыше 40% газовой компании Zoltav Resources, а несколько лет назад он основал компанию Greenhouse, которая специализируется на выращивании овощей в Белгородской области.

Аркадий и Роман Абрамовичи на матче в Баку. Фото: globallookpress

Клуб Абрамовича одержал победу над «Арсеналом» со счетом 4:1. Как сообщает издание The Sun, после игры олигарх поспешил лично поздравить футболистов. Но произнести прочувствованную речь ему просто не дали: в раздевалке спортсмены так громко радовались выигрышу, что владельца «Челси» попросту не было слышно.

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Тэги:

"Челси"Аркадий АбрамовичБакуРоман Абрамовичфутбол
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Повзрослевший сын Романа Абрамовича отрастил бороду и изменился до неузнаваемости
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