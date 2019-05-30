После родов: Алена Рапунцель показала фигуру в купальнике

Алена Рапунцель пережила стильный стресс, когда была беременна. Возлюбленный и отец ее ребенка в одном лице — Илья Яббаров — ушел от нее к другой девушке. Сначала это раздосадовало 22-летнюю звезду «Дома-2», но когда три месяца назад она родила сына, то ее жизнь заиграла новыми красками. Теперь Алена привыкает к статусу мамы и целые дни проводит с ребенком. Не так давно она покрестила наследника. Примечательно, что это важное событие Илья пропустил.

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Недавно Алена решила развеяться. Она провела время за городом. Загорая во дворе дома, девушка устроила фотосессию. На снимках она предстала в нежно-розовом купальнике, который подчеркнул все достоинства ее фигуры. Оказалось, что Рапунцель уже пришла в форму после родов. Поклонники не увидели ни растяжек, ни целлюлита на ее стройном теле. Девушка рассказала, как добилась такого результата. Она заверила, что не сидела на диетах.

«Ем я 3 раза в день и все, что захочу. Мало сижу и лежу! Активность, активность и еще раз активность. Коляску в руки и вперед. Много пью жидкости — особенно воду. У меня нет большого „жора“. В этом тоже стоит себя контролировать и кушать в меру. А мамочкам в декрете советую купить фитнес-резинки и заниматься дома спортом. В интернете мноооого разных программ с ними. Приеду в Москву и запишу вам несколько эффективных упражнений», — поделилась Алена.

К слову, она также рассекретила имя сына. Богдан Ильич отдыхает вместе с ней. Добавим, что недавно девушка забыла все обиды и пошла на уступки в отношениях, а Яббаров признал свои ошибки и теперь пытается вернуть расположение бывшей избранницы. Рапунцель не скрывает, что они постоянно созваниваются. Она заверила, что даже если у них снова ничего не получится, то они по крайней мере останутся друзьями. Илья в свою очередь считает ее просто святой женщиной, которая никогда не оставит его без поддержки.