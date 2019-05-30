После родов: Алена Рапунцель показала фигуру в купальнике

Алена Рапунцель пережила стильный стресс, когда была беременна. Возлюбленный и отец ее ребенка в одном лице — Илья Яббаров — ушел от нее к другой девушке. Сначала это раздосадовало 22-летнюю звезду «Дома-2», но когда три месяца назад она родила сына, то ее жизнь заиграла новыми красками. Теперь Алена привыкает к статусу мамы и целые дни проводит с ребенком. Не так давно она покрестила наследника. Примечательно, что это важное событие Илья пропустил.
Недавно Алена решила развеяться. Она провела время за городом. Загорая во дворе дома, девушка устроила фотосессию. На снимках она предстала в нежно-розовом купальнике, который подчеркнул все достоинства ее фигуры. Оказалось, что Рапунцель уже пришла в форму после родов. Поклонники не увидели ни растяжек, ни целлюлита на ее стройном теле. Девушка рассказала, как добилась такого результата. Она заверила, что не сидела на диетах.
«Ем я 3 раза в день и все, что захочу. Мало сижу и лежу! Активность, активность и еще раз активность. Коляску в руки и вперед. Много пью жидкости — особенно воду. У меня нет большого „жора“. В этом тоже стоит себя контролировать и кушать в меру. А мамочкам в декрете советую купить фитнес-резинки и заниматься дома спортом. В интернете мноооого разных программ с ними. Приеду в Москву и запишу вам несколько эффективных упражнений», — поделилась Алена.
К слову, она также рассекретила имя сына. Богдан Ильич отдыхает вместе с ней. Добавим, что недавно девушка забыла все обиды и пошла на уступки в отношениях, а Яббаров признал свои ошибки и теперь пытается вернуть расположение бывшей избранницы. Рапунцель не скрывает, что они постоянно созваниваются. Она заверила, что даже если у них снова ничего не получится, то они по крайней мере останутся друзьями. Илья в свою очередь считает ее просто святой женщиной, которая никогда не оставит его без поддержки.