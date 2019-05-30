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«Церковь призывает молиться, а не делать хайп»: в РПЦ отреагировали на мироточение креста на могиле Началовой

Представители духовенства считают, что заявления о странных вещах, творящихся на кладбище, оскорбляют память покойной певицы.

«Церковь призывает молиться, а не делать хайп»: в РПЦ отреагировали на мироточение креста на могиле Началовой
Юлия Началова/globallookpress.com

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе попросил в будущем не создавать на ровном месте информационные поводы по поводу смерти певицы Юлии Началовой, потому что это оскорбляет память покойной артистки. «Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти», — заявил он.

В РПЦ высказались о мироточении креста на могиле Началовой/globallookpress.com

Отметим, что сотрудники Троекуровского кладбища столицы на днях заметили, что дубовый крест на могиле Юлии Началовой начал мироточить. По одной из версий, это было вызвано жаркой погодой в столице. Из креста стала выделяться смола. Впрочем, часть людей, которые приходят на могилу певицы, считают, что крест, действительно, мироточит. Высказывались даже мнения, что исполнительницу, которая ушла из жизни несколько месяцев назад, следует причислить к лику святых.

Ранее сообщалось, что каждый день на могиле певицы собираются толпы ее фанатов, которые заряжают там воду и крема. Пиар-директор исполнительницы Анна Исаева говорила по этому поводу, что не следует причислять Началову к лику святых. Разговоры о святости исполнительницы беспочвенны.

Юлия Началова скончалась 16 марта от сильнейшего абсцесса. Она поздно обратилась за помощью, и медики, несмотря на все старания, не смогли ей помочь. Звезду похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришло несколько тысяч простых жителей столицы, которые были без ума от ее творчества.

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«Церковь призывает молиться, а не делать хайп»: в РПЦ отреагировали на мироточение креста на могиле Началовой
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