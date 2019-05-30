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Актер Николай Бандурин вспомнил, как Задорнов работал над своей последней ролью в кино

Картина «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» выходит в кинопрокат 30 мая. Сценарий к ней написал Михаил Задорнов. Помимо этого, сатирик планировал лично воплотить в фильме образ Дональда Трампа.

Актер Николай Бандурин вспомнил, как Задорнов работал над своей последней ролью в кино
Михаил Задорнов хотел сырать Дональда Трампа. Фото: globallookpress

Прославленного сатирика Михаила Задорнова не стало полтора года назад. Незадолго до смерти артист принял участие в съемках комедии Дмитрия Панченко «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка». После смерти Задорнова было решено закончить работу над картиной, она выйдет в кинопрокат уже завтра, 30 мая.

Фильм стал дебютной работой Задорнова в качестве сценариста. Писателю был доверен выбор актеров, а сам он хотел сыграть Дональда Трампа. Но, к несчастью, еще до начала съемок у артиста диагностировали опухоль мозга. Роль американского политика в итоге досталась другому актеру, а Михаила Николаевича вскоре не стало.

Как рассказал актер Николай Бандурин, исполнивший в комедии роль второго плана, Задорнов, пока мог, принимал активное участие в съемках. Он даже отснял несколько эпизодов со своим персонажем, вложив в это всю свою душу, и много работал с актерским составом, объясняя, как видит на экране того или иного героя. В память о сатирике его коллеги-артисты приложили максимум стараний, чтобы фильм получился именно таким, каким его задумал сценарист.

«Нам удалось передать тот дух, который Задорнов вкладывал в этих персонажей. Картина получилась легкой, цельной и гармоничной», – рассказал Бандурин в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

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Михаил ЗадорновНиколай БандуринФильм "Однажды в Америке"Фильм "Чисто русская сказка"
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Актер Николай Бандурин вспомнил, как Задорнов работал над своей последней ролью в кино
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