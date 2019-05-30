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Звезда «Серафимы прекрасной» Екатерина Порубель рассказала, как смерть мамы изменила ее жизнь

Родительница много лет боролась со страшной болезнью — рассеянным склерозом.

Звезда «Серафимы прекрасной» Екатерина Порубель рассказала, как смерть мамы изменила ее жизнь
Екатерина Порубель/vk.com/ekaterina_porubel

Звезда картины «Серафима прекрасная» Екатерина Порубель стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о болезни своей матери. Женщина много лет боролась с рассеянным склерозом. При этом заболевании поражается оболочка нервных волокон головного и спинного мозга.

«Мама заболела, когда я была еще совсем маленькой. Пока мы с сестрой учились в школе, она была на ногах. Мужественно боролась с болезнью. Ушла мама из жизни в 47 лет. Мне сейчас ее очень не хватает. Она бы гордилась мной и моими работами в кино. Но вы знаете, смерть – это облегчение. Я знаю, что мама не мучается. Она ушла к Богу. У каждого из нас отмерян свой путь в этом мире. Перед смертью я попросила у нее прощения за какие-то вещи», — поделилась актриса.

По ее словам, после смерти матери она полнее осознала собственное призвание. Именно в момент смерти родительницы актриса поняла, что впереди ее ждет интересная работа. Роль Серафимы сделала ее знаменитой. В 2011 году Екатерина получила ТЭФИ. «Я была беременна, поэтому на сцену за наградой поднялся мой муж. Он работал осветителем в этой картине. Анатолий Левенец оказался моим человеком. Наши пути сошлись. Мы встречались примерно год, а потом он сделал мне предложение. Подарил большой букет роз и колечко с бриллиантом. Конечно, я уже не смогла ему отказать», — заявила Порубель.

Сегодня Екатерина — мать уже троих замечательных сыновей. За мужем, по собственному признанию, она как за каменной стеной. «Он — настоящий мужчина. Рядом с ним я чувствую себя хрупким существом. Он знает, как решить любую проблему», — сказала звезда.

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Екатерина ПорубельПрограмма "Судьба человека"фильм "Серафима прекрасная"
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Звезда «Серафимы прекрасной» Екатерина Порубель рассказала, как смерть мамы изменила ее жизнь
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