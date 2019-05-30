Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

41-летний Эштон Кутчер посетил судебное слушание по делу о жестоком убийстве Эшли Эллерин. Обвиняемым в преступлении является Майкл Гаргиуло. Его подозревают в серии убийств, совершенных с 1998 по 2008 годы.

Актер признался, что у него был приступ паники, когда он узнал о том, что его девушка была убита в день, когда у них было назначено свидание.

Эштон познакомился с 22-летней Эшли, когда ему было 23 года на вечеринке по случаю ее новоселья. В тот момент актер уже был женат, но после развода назначил девушке свидание на 21 февраля 2001 года.

В тот роковой день по телевизору транслировалась церемония награждения «Грэмми». Эштон позвонил Эшли днем и договорился о свидании. Но в 19:30 он снова перезвонил и сказал, что опоздает из-за премии. В 20:24 Кутчеру позвонила Эшли, сообщив, что она уже приняла душ и сушит волосы.

«Я сказал ей, что немного задержусь, на что она ответила «Ок, увидимся позже», — рассказал актер суду. После того, как Кутчер закончил смотреть «Грэмми» в гостях у друга, он снова позвонил Эллерин, но она не взяла трубку.

Тогда он поехал домой, погулял с собакой и приехал к дому девушки в промежутке между 22:30 и 22:45.

«Я постучал в дверь, но мне никто не ответил. Я снова постучал, но ответа так и не было. Я посмотрел через окно парадной двери и ничего не увидел. Я подергал ручку двери, но она была заперта», — рассказал он присяжным.

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«Я подумал, что странно, что везде горит свет. В доме был небольшой беспорядок, но я ничего не заподозрил, так как она недавно переехала», — отметил актер.

«Затем я увидел на ковре красные пятна и решил, что на него пролили красное вино. Я не беспокоился, так как ранее тут была студенческая вечеринка», — продолжил он.

Кутчер думал, что Эшли игнорирует его, так как обиделась на него из-за опоздания. «Позже я понял, что все испортил, так как появился слишком поздно», — посетовал Эштон. На следующий день убитую девушку обнаружила ее соседка.

На теле потерпевшей было обнаружено 47 ножевых ранений. Когда Эштон услышал новости, то немедленно пошел в полицию. «Я был у ее двери, трогал ручку, там остались мои отпечатки. Я испытал нервный срыв», — признался он.

Эштон также отметил, что не видел Гаргиуло на вечеринке по случаю новоселья, которая была за два месяца до смерти Эшли.

Прокурор Дэниел Эйкмон заявил, что обвиняемый обманным путем заполучил ключ от жилища жертвы, когда менял ей шины на автомобиле. Сам Гаргиуло все отрицает. Суд тем временем продолжается, пишет The Daily Mail.