Прокачу с ветерком! Прилучный устроил романтический вечер для Муцениеце

Агату Муцениеце и Павла Прилучного многое считают счастливой парой. Они живут вместе восемь лет и воспитывают двоих детей. Однако сами супруги не скрывают, что их отношения далеко не идеальны. А в прошлом году они едва не расстались. По словам Агаты, она и ее муж «совершенно нездоровые на голову». Но при этом жить друг без друга не могут.

Не так давно Прилучный с головой ушел в работу над новым проектом — сериалом «В клетке». Это будет его продюсерский дебют, поэтому актер почти не спал во время съемок картины. Лишь после съемок появилось время для мини-отпуска.

Недавно влюбленные провели несколько дней на греческом острове Крит. Там они приняли участие в фотосессии. Вернувшись домой в Москву, супруги решили устроить романтическое свидание. После того, как дочка Мия покаталась на электромобиле, Прилучный решил прокатить жену на мопеде по дорогам загородного поселка.

«Красавчик прокатит недорого», — отшучивалась во время поездки Муцениеце. Она прижималась к возлюбленному, наслаждаясь вечером. Примечательно, что супруги оделись в одном стиле: в джинсовые костюмы. Чем закончилась поездка, артистка показывать не стала. Поклонникам хватило видео. Они рады, что в семье царит идиллия.