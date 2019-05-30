Певец Alekseev тяжело переживает расставание с возлюбленной

Никита Алексеев, более известный под псевдонимом Alekseev, стал популярен три года назад. Он выпустил хит «Пьяное солнце», который попал в топ-100 мирового чарта Shazam. Молодой человек собирает полные концертные залы. А армия поклонниц обаятельного брюнета растет с каждым днем. И это неудивительно, так как в основном он исполняет романтические баллады о любви.

Не так давно Алексеев признался, что расстался с девушкой, с которой строил отношения целых семь лет. Ее имя он предпочел оставить в секрете. В новом интервью артист признался, что тяжело переживает разрыв. Однако, по его словам, это дало ему еще один толчок для раскрытия новых граней в творчестве.

«Мне до сих пор трудно говорить на эту тему… Но я человек, который искренне верит в любовь. Я знаю, что любовь — самое лучшее, что может произойти в жизни. В момент, когда ты любишь, когда ты любим, ты по-настоящему счастлив», — поделился молодой человек.

Никита отметил, что он не суеверен, но пока ему комфортнее держать свою личную жизнь в тайне. Алексеев также намекнул, что его сердце уже несвободно. «Говорить вслух об этом мне бы не хотелось. А искусственно пытаться поменять, „перекодировать“ свои внутренние ощущения бессмысленно. Время всё расставит на свои места», — рассказал он. Артист признался, что мечтает о семье и в свое время даже сделает для этого паузу в карьере, об этом пишет издание OK!.

Напомним, что в апреле этого года появились слухи, что у Никиты роман с одной из солисток группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой. Влюбленные были вместе замечены в Венеции. Пара не скрывала чувств.