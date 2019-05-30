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Дженнифер Лопес объяснила, почему не торопится вступать во второй брак

Помолвка между актрисой и ее избранником состоялась в начале весны.

Дженнифер Лопес объяснила, почему не торопится вступать во второй брак
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: Globallookpress

Дженнифер Лопес и ее избранник, спортсмен Алекс Родригес, обручились еще в марте, однако пока не торопятся играть свадьбу. Кинозвезда призналась, что это именно ее решение.

В интервью журналу Entertainment Tonight она рассказала, что у них с Алексом ожидается очень напряженный год и они пока не планируют нагружать себя свадебными хлопотами.

Дженнифер подчеркнула, что этот брак станет последним в ее жизни, а значит, им некуда торопиться.

«Спешить некуда. Мы действительно считаем, что это будет навсегда, поэтому решили не торопиться и сделать все так, как надо», – поделилась актриса.

По словам певицы, с тех пор как она получила предложение руки и сердца от Родригеса, она постоянно просматривает модели свадебных платьев и другие аксессуары невесты, но конкретно пока ничего так и не выбрала.

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Дженнифер Лопес объяснила, почему не торопится вступать во второй брак
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