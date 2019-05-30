«Меня выписали, я — дома»: Лунгин рассказал о самочувствии после слухов о проблемах с сердцем

Режиссер Павел Лунгин выписан из клиники, где он проходил плановое обследование. «Меня выписали, я дома», — кратко высказался он о своем состоянии. Ранее сообщалось, что популярный режиссер находится в тяжелом состоянии в больнице из-за проблем с сердцем. Позднее его сын опроверг данные сообщения. По словам родственника, кто-то распускал слухи о его отце, сообщает РИА «Новости».

В то же время известно, что Павел Лунгин все-таки находился какое-то время в реанимации. Там он провел одну ночь. Впрочем, таковы правила клиники. После одной из процедур всех пациентов определяют в специальный бокс для наблюдения. К счастью, с режиссером после ночи в реанимации ничего серьезного не произошло, поэтому его определили в обычную палату, где он и провел несколько дней.

Павел Лунгин совсем недавно представил свой новый фильм «Братство» о событиях в Афганистане. Правда, данная картина была неодобрительно встречена в Совете Федерации некоторыми чиновниками.

В своей ленте Лунгин затронул разные аспекты войны. В том числе рассказал истории об имевших место грабежах и мародерстве. Некоторые слуги народа посчитали, что своей лентой Лунгин пытается исказить историю. Чиновники призвали не выпускать картину в широкий прокат.