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Гарик Харламов поделился архивным видео, на котором Зеленский «распускает» Верховную раду

Юморист заявил, что нынешний президент Украины уже давно задумал сделать это.

Гарик Харламов поделился архивным видео, на котором Зеленский «распускает» Верховную раду
Гарик Харламов/globallookpress.com

Юморист Гарик Харламов в Instagram опубликовал архивное видео, которое было сделано много лет назад, еще когда нынешний президент Украины Владимир Зеленский выступал за команду КВН «Запорожье-Кривой Рог-Транзит». Сам Харламов в те годы выступал за «Незолотую молодежь».

На кадрах можно увидеть, как бессменный президент КВН Александр Масляков говорит: «Повторяй». В это время Зеленский произносит: «Я распускаю Верховную раду». Харламов так прокомментировал свою видеозапись: «Он давно это задумал. Я там был». На кадрах действительно можно увидеть совсем еще юного Гарика Харламова.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

Отметим, что над Гариком Харламовым «сгущаются тучи». Дело в том, что юморист вместе со своим другом Тимуром Батрутдиновым высмеял пожилую жену фрика Гогена Солнцева Екатерину Терешкович. Досталось в их компрометирующем ролике и самому Солнцеву. Оскорбившийся шоумен собирается в ближайшее время обратиться в суд.

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Тэги:

Александр МасляковВерховная радаВладимир ЗеленскийГарик ХарламовУкраина
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Гарик Харламов поделился архивным видео, на котором Зеленский «распускает» Верховную раду
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