Гарик Харламов поделился архивным видео, на котором Зеленский «распускает» Верховную раду

Юморист заявил, что нынешний президент Украины уже давно задумал сделать это.

Юморист Гарик Харламов в Instagram опубликовал архивное видео, которое было сделано много лет назад, еще когда нынешний президент Украины Владимир Зеленский выступал за команду КВН «Запорожье-Кривой Рог-Транзит». Сам Харламов в те годы выступал за «Незолотую молодежь».

На кадрах можно увидеть, как бессменный президент КВН Александр Масляков говорит: «Повторяй». В это время Зеленский произносит: «Я распускаю Верховную раду». Харламов так прокомментировал свою видеозапись: «Он давно это задумал. Я там был». На кадрах действительно можно увидеть совсем еще юного Гарика Харламова.

больше по теме Гоген Солнцев собирается подать в суд на Харламова и Батрутдинова после оскорблений его супруги Фрик заметил, что шутки юмористов перешли все мыслимые пределы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

Отметим, что над Гариком Харламовым «сгущаются тучи». Дело в том, что юморист вместе со своим другом Тимуром Батрутдиновым высмеял пожилую жену фрика Гогена Солнцева Екатерину Терешкович. Досталось в их компрометирующем ролике и самому Солнцеву. Оскорбившийся шоумен собирается в ближайшее время обратиться в суд.