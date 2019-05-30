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Рудковская после запуска над ее садом дрона провела экскурсию по своим владениям

Продюсер заявила, что сама покажет свои угодья поклонникам.

Рудковская после запуска над ее садом дрона провела экскурсию по своим владениям
Яна Рудковская/globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская в Stories Instagram заявила, что к ней в сад на днях прилетел дрон. Судя по всему, журналисты хотели сделать снимки из владений супруги фигуриста Евгения Плющенко. Рудковская решила опередить их. Она провела экскурсию по своему саду.

«У нас все цветет благодаря вам. Энергетика хорошая. Позитив и доброта. Цветы не искусственные. Пионы желтого цвета. Шиповники. Черемуха. Сашин домик. Вот такой у нас большой участок. Редиска уже почти отцвела. Укроп, лук, помидорчики. И посмотрите, какие уже маленькие огурчики. Все говорят: «Откуда у вас столько цветов?» Ну мы выращиваем их. Вот розы Евгения. Он любит определенные сорта роз. У нас тут разные виды сирени. Есть светлая, потемнее. Мы сделали тут водопад. Зелени у нас очень много. Мы ее очень любим. Такая вот красота за городом. Передаем привет нашему папе в Японию, чтобы он видел, что с нашим домом все хорошо», — рассказала во время экскурсии по саду Яна Рудковская.

Также она заявила, что не стоит писать и снимать всякую чепуху. Она для всех открыта и не собирается скрывать свои владения от посторонних глаз. «Для того чтобы попасть к нам, не надо тайком запускать дрон и все снимать исподтишка», — подытожила продюсер.

Отметим, что последние дни Рудковская коротает без супруга. Он участвует в ледовых шоу в Японии. Кстати, на днях в Стране восходящего солнца произошло землетрясение. К счастью, никто не пострадал.

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Евгений Плющенкоэкскурсия по садуЯна Рудковская
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Рудковская после запуска над ее садом дрона провела экскурсию по своим владениям
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