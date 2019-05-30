На могиле Юлии Началовой замироточил дубовый крест

Сотрудники Троекуровского кладбища Москвы сообщили, что на могиле певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта от остановки сердца, замироточил дубовый крест. Пока никто не может дать точную оценку данного феномена. По словам сотрудников кладбища, на кресте появились маслянистые благоухающие капли.

Между тем часть людей считают, что смола выступила на дереве банально из-за жары. В последние дни температура в столице достигает +30. Впрочем, есть и те, кто считают, что это знак свыше.

Сотрудники Троекуровского кладбища хотят разобраться в этой истории. Капли с дерева будут направлены на экспертизу в химическую лабораторию. Отметим, что ранее стало известно, что некоторые поклонники исполнительницы заряжают на могиле воду и кремы, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что Юлия Началова слишком поздно обратилась за помощью к медикам. На тот момент уже начался абсцесс. Истощенный организм певицы не справился с воспалительным процессом. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли сотни ее поклонников. Также на траурной церемонии присутствовали многие звезды шоу-бизнеса и спорта.

Кстати, пиар-директор певицы Анна Исаева ранее говорила, что не верит в святость певицы. Именно поэтому она отказывается от каких-либо комментариев по поводу событий, происходящих на могиле исполнительницы. Исаева со своей стороны уже несколько раз выкладывала снимки из «нехорошей» квартиры Юлии Началовой, за которую сейчас идет борьба в суде. На часть недвижимости претендует бывший возлюбленный Началовой хоккеист Александр Фролов. В данный момент все слушания по делу отложены до тех пор, пока дочь исполнительницы Вера Алдонина не вступит в права наследства. Это произойдет спустя полгода после смерти певицы. Сейчас Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой.