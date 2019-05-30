«Хотел приготовить мне блинчики»: подруга рэпера Face обвинила Соколовского в приставаниях

По словам Марьяны Ро, музыкант флиртовал с ней, когда был женат на Рите Дакоте.

Популярная блогерша, подруга рэпера Face Марьяна Ро во время интервью для YouTube-канала AgentShow заявила, что музыкант Влад Соколовский оказывал ей повышенные знаки внимания, когда был женат на певице Рите Дакоте. Как отметила Марьяна Ро, союз Дакоты и Соколовского ей никогда не нравился, потому что они выставляли напоказ всю свою личную жизнь.

«Соколовский хотел со мной секса. Хотел приготовить мне блинчики. Написал мне в директ, но я проигнорировала его сообщение. Тогда он стер сообщение и написал мне снова», — заявила она.

Добавим, что сейчас блогер живет с рэпером Face. В соцсетях достаточно редко появляются их совместные фотографии. По словам девушки, счастье любит тишину, и она бы не хотела распространяться о своей личной жизни.

Рита Дакота и Влад Соколовский расстались в 2018 году. У них растет совместная дочь Мия. Исполнительница узнала о многочисленных изменах супруга. Первое время певица отказывалась верить в происходящее. Однако Соколовский позже сам во всем признался, когда оказался прижат к стенке. Он не стал отрицать многочисленные романы на стороне. Сейчас пара поддерживает дружеские отношения ради дочери.