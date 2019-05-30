Отец Меган Маркл возмущен новым фильмом о дочери и принце Гарри

На днях американский телеканал Lifetime выпустил художественный фильм, посвященный отношениям Меган Маркл и принца Гарри. Лента «Меган и Гарри: Попадая в королевскую семью» рассказывает о планировании свадьбы четы и знакомству будущей герцогини с семьей мужа.

Трейлер картины, представленный в Сети, демонстрирует эпизод разговора Меган с отцом, выставляющего его не в лучшем свете. Томас Маркл после просмотра фильма заявил, что был очень расстроен увиденным на экране.

На видео отец говорит Маркл, что не придет на ее свадьбу по причине учащенного сердцебиения. Мысль о том, что ей придется идти одной к алтарю под взглядами миллионов людей,приводит ее в отчаяние и она не может сдержать слез.

Томас, в свою очередь, заявил журналу TMZ, что очень разочарован подобным сюжетным ходом. По его словам, он перенес тяжелую операцию на сердце и только поэтому пропустил церемонию.

Он также добавил, что фильм бросает тень лично на него и пестрит «тоннами глупых выдумок».