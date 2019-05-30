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Богомолов отметил назначение на должность худрука театра в обществе Светланы Бондарчук

Модель опубликовала снимок, на котором ее давний друг пьет вино.

Богомолов отметил назначение на должность худрука театра в обществе Светланы Бондарчук
Константин Богомолов/globallookpress.com

Популярная модель и редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук в Instagram опубликовала снимок, на котором за столом рядом с ней сидит режиссер Константин Богомолов. Нынешний возлюбленный светской львицы Ксении Собчак пьет вино. Светлана Бондарчук кратко подписала фотографию: «Отмечаем».

Напомним, что Константин Богомолов был назначен художественным руководителем театра на Малой Бронной. На этом посту он сменил своего коллегу Сергея Голомазова. Богомолова уже представили в театре. Активную работу они начнет через месяц — 25 июня.

Интересно, что не так давно театр на Малой Бронной именно из-за конфликта с Сергеем Голомазовым покинула известная телеведущая и актриса Настасья Самбурская. Ранее она отмечала, что ей стало невыносимо работать, так как на нее оказывалось давление.

Константин Богомолов в последние месяцы появлялся в светских хрониках из-за любовных похождений. Зимой у него произошел конфликт с мужем Ксении Собчак актером Максимом Виторганом. Мужчины устроили потасовку. Это не спасло брак Собчак и Виторгана — вскоре они официально объявили о расставании.

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Константин БогомоловКсения СобчакСветлана Бондарчук
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Богомолов отметил назначение на должность худрука театра в обществе Светланы Бондарчук
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