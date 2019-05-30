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Дакота посоветовала девушкам пересмотреть отношение к интимной жизни

Звезда попросила подписчиков изменить мнение о секс-тренингах.

Дакота посоветовала девушкам пересмотреть отношение к интимной жизни
Рита Дакота/globallookpress.com

Певица Рита Дакота в Instagram занялась половым воспитанием своих подписчиков. Звезда заявила, что ничего постыдного в секс-тренингах, как считают некоторые, нет. Исполнительница призналась, что сразу после родов врачи посоветовали ей идти на вумфит – это метод естественной нагрузки на мышцы влагалища без какого-либо оперативного вмешательства. Звезда призналась, что последовала этому совету и даже взяла с собой подружку.

Дакота отметила, что дома у нее целая полка с секс-игрушками. Она изучает тантру, даосские практики и тренирует «те самые мышцы» каждый день. По словам Риты Дакоты, в некоторых городах России ее друзья открыли сеть тренинг-центров. Как сказала певица, ее главная цель донести до девушек, что в этой методике нет ничего постыдного. Стыдно комплексовать и бояться общественного мнения. Как она уверяет, многим людям просто плевать на других и их здоровье.

Певица отметила, что сейчас у нее нет партнёра. Как сказала исполнительница, если бы все люди занимались практиками, то ее откровенный пост не вызывал бы смущения и негодования.

Отметим, что ранее Рита Дакота рассказывала историю о том, что к ней приставал женатый мужчина. Когда она об этом узнала, то порвала с ним всякие отношения. Напомним, что звезда в прошлом году рассталась со своим мужем Владом Соколовским. Выяснилось, что певец долгое время изменял супруге. Дакота узнала о его интрижках на стороне последней.

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Тэги:

Влад СоколовскийРита Дакотасекс-тренинги
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Дакота посоветовала девушкам пересмотреть отношение к интимной жизни
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