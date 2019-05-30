НОВОСТИ

Дайнеко пошутила над Сашей Савельевой, которая опубликовала снимок времен беременности

Молодая мама никак не отреагировала на слова подруги.

Дайнеко пошутила над Сашей Савельевой, которая опубликовала снимок времен беременности
Виктория Дайнеко/globallookpress.com

Певица Виктория Дайнеко пошутила над своей подругой Сашей Савельевой, которая несколько месяцев назад впервые стала мамой. В Instagram Саша Савельева опубликовала снимок времен своей беременности. «Какой месяц?» — написала она, адресуя вопрос своим поклонникам.

Одной из первых, кто решил прокомментировать снимок оказалась как раз Виктория Дайнеко, победительница проекта «Фабрика звезд-5». «Еще пока май», — заявила она и поставила смайлик. Саша Савельева оставила эту шутку без своих комментариев. Кстати, Дайнеко оказалась не единственной, кто из звезд отреагировал на фотографию. Супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская подписала под снимком: «Держись, мать», намекая, что первые месяцы с ребенком самые сложные для любой родительницы.

Напомним, что Саша Савельева стала впервые мамой. Ребенка она родила от известного актера Кирилла Сафонова. Роды прошли в одном из московских перинатальных центров.

Любопытно, что если для Савельевой это первый ребенок, то у Кирилла Сафонова есть уже дочь от первого брака. Анастасии сейчас 24 года. Она живет в США. Кстати, роды Саши Савельевой проходили непросто. Она провела больше положенного времени в перинатальном центре. При этом даже ходили слухи, что ребенок звездной пары в реанимации. К счастью, сейчас в семействе все прекрасно. Звезды безумно счастливы друг с другом.

Вам может быть интересно:

Анжелика Варум дважды отметила 50-летний юбилей Ярко и стильно: Подольская примерила розовый костюм и рыжую шубку для новой фотосессии «Жена сказала, что уйдет от меня»: Дмитрий Исхаков объяснил, почему не сбривает бороду

Тэги:

Виктория ДайнекоНаталья ПодольскаяСаша Савельева
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дайнеко пошутила над Сашей Савельевой, которая опубликовала снимок времен беременности
Интересно?
Поделись с друзьями: