Дайнеко пошутила над Сашей Савельевой, которая опубликовала снимок времен беременности

Певица Виктория Дайнеко пошутила над своей подругой Сашей Савельевой, которая несколько месяцев назад впервые стала мамой. В Instagram Саша Савельева опубликовала снимок времен своей беременности. «Какой месяц?» — написала она, адресуя вопрос своим поклонникам.

Одной из первых, кто решил прокомментировать снимок оказалась как раз Виктория Дайнеко, победительница проекта «Фабрика звезд-5». «Еще пока май», — заявила она и поставила смайлик. Саша Савельева оставила эту шутку без своих комментариев. Кстати, Дайнеко оказалась не единственной, кто из звезд отреагировал на фотографию. Супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская подписала под снимком: «Держись, мать», намекая, что первые месяцы с ребенком самые сложные для любой родительницы.

Напомним, что Саша Савельева стала впервые мамой. Ребенка она родила от известного актера Кирилла Сафонова. Роды прошли в одном из московских перинатальных центров.

Любопытно, что если для Савельевой это первый ребенок, то у Кирилла Сафонова есть уже дочь от первого брака. Анастасии сейчас 24 года. Она живет в США. Кстати, роды Саши Савельевой проходили непросто. Она провела больше положенного времени в перинатальном центре. При этом даже ходили слухи, что ребенок звездной пары в реанимации. К счастью, сейчас в семействе все прекрасно. Звезды безумно счастливы друг с другом.