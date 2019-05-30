«Четырехдневная» жена Николаса Кейджа не дает актеру развод

Похоже, опрометчивый шаг с очередной женитьбой будет стоить голливудскому актеру Николасу Кейджу не только нервных переживаний, но и кругленькой суммы.

55-летний Николас Кейдж спустя четыре дня после эпического бракосочетания с 23-летней визажисткой Эрикой Койке, как известно, подал на развод. Но расторгнуть брак у звезды кино пока не получается. Дело в том, что своего согласия на это не дает «четырехдневная» супруга, хлебнувшая позора на своей же собственной свадьбе со звездой. Женщина требует отступных. Точная сумма компенсации пока не называется.

Примечательно, что причиной развода Кейдж назвал мошенничество Эрики, которая, якобы, скрыла от него отношения с другим мужчиной. А Койке, в свою очередь, утверждает, что почти через две недели посте подачи заявления о разводе, актер пытался помириться с ней, но она не согласилась восстановить отношения, пишет Fox News.

Напомним, шумное и скандальное бракосочетание, четвертое для Кейджа по счету, состоялось в конце марта. Тогда изрядно пьяный Николас, находясь в американском аналоге ЗАГСа, устроил скандал. Он метался по коридору госучреждения и кричал, что будущая супруга хочет обобрать его до нитки.