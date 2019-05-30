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Гоген Солнцев собирается подать в суд на Харламова и Батрутдинова после оскорблений его супруги

Фрик заметил, что шутки юмористов перешли все мыслимые пределы.

Гоген Солнцев собирается подать в суд на Харламова и Батрутдинова после оскорблений его супруги
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович/instagram.com/solntcev

Известный фрик Гоген Солнцев рассматривает возможность обратиться в суд после шуток юмористов Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова в адрес его пожилой супруги Екатерины Терешкович. В соцсетях он опубликовал похабное видео, в котором они оскорбляют женщину и матерятся. Кроме того, недобрым словом они помянули и самого Солнцева.

Гогену Солнцеву не понравились шутки над женой/globallookpress.com

«Екатерина Терешкович. Жена Гогена Солнцева. До пластической операции она мне больше нравилась», — говорит Батрутдинов. Харламов напомнил другу, что после операции женщине якобы забыли вставить глаз. На это Батрутдинов шутит, что глаз ей просто не туда вставили. Далее юмористы говорят, что Гоген Солнцев бросил супругу после пластической операции. В конце ролика Харламов и Батрутдинов шутят над именем Гоген, говоря, что непонятно, как можно было так додуматься назвать его при рождении.

«Только что, знакомые прислали видео. Я, честно говоря, в полном нокдауне. Возмущён до глубины души! Может быть современный юмор и не стоит на месте, но переход на личности — я называю не юмором, а оскорблениями! Всему должен быть разумный предел, «юмористы»! Справедливости ради стоит обращаться в соответствующие органы!» — заявил Гоген Солнцев.

Отметим, что шоумен не так давно признался, что его супруга устроила скандал в санатории, где отдыхала. У нее случился конфликт с персоналом. Кроме того, он заявил, что жена в последнее время не может обходиться без спиртного.

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Гарик ХарламовГоген СолнцевЕкатерина ТерешковичТимур Батрутдинов
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Гоген Солнцев собирается подать в суд на Харламова и Батрутдинова после оскорблений его супруги
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