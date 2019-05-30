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«Очаровательный трудяжка!»: сын Яны Рудковской исполнил 10 Акселей подряд

По словам продюсера, это Гном Гномыч сделал специально для Димы Билана.

«Очаровательный трудяжка!»: сын Яны Рудковской исполнил 10 Акселей подряд
Фото: страница Яны Рудковской в Instagram

Яна Рудковская и Евгений Плющенко старательно растят из своего сына спортивную звезду. Упорные тренировки, выступления, конечно, делают свое дело – у Гном Гномыча уже есть серьезные успехи. Правда, в социальных сетях родители начинающего фигуриста нередко подвергаются критике за слишком «взрослое» отношение к ребенку из-за чего, якобы, мальчик постоянно выглядит замученным и грустным.

Но Яна, кажется, не обращает внимания на замечания и упорно продолжает хвастаться достижениями сына. Вот и очередная ее публикация в Instagram – рассказ о новых успехах.

«Наш Крестный, под твой новый летний хит «Про белые розы» даже прыгается легче и веселее. Эти 10 Акселей подряд для тебя», — написала Рудковская в подписи к ролику, обращаясь к Диме Билану.

На удивление пост светской львицы, в целом, обычного негатива не вызвал. Напротив, подписчики на страницу продюсера нахваливали маленькую звездочку фигурного катания, отмечая, что когда-нибудь мальчик вырастет в настоящего спортсмена.

«Очаровательный трудяжка!» — не скрывают восхищения поклонники.

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Гном ГномычДима Биланфигурное катаниеЯна Рудковская последние новости
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