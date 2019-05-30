Станислав Садальский вспомнил своего брата, умершего 28 лет назад

Станислав Садальский – один из немногих актеров, которые сегодня активно пишут в социальных сетях не только о себе, своей красоте или успехах. Многие посты в его ленте – дань памяти своих раньше времени ушедших коллегам или просто забытым, талантливым актерам, за что артиста постоянно благодарят его преданные поклонники.

Но вот день 29 мая с 1991 года для самого Станислава стала личной скорбной датой, которую от отмечает вот уже 28 лет. Именно в тот день трагически погиб его брат Сергей, которому было всего 33 года. Поэтому поводу актер поделился со своими подписчиками старыми детскими черно-белыми фотографиями из семейного архива, а также более поздними кадрами, на которых братья запечатлены вместе.

«У меня был красивый брат», — вспоминал Станислав Садальский в своем Instagram ранее.

Актер считает, в смерти Сергея есть и его вина, ведь именно Станислав познакомил на съемках фильма «Палач» своего брата и актера Александра Шурыгина. Они сдружились на общей любви к алкоголю. И однажды приятели попали в ДТП, попав под грузовик. За рулем был выпивший Шурыгин. Однако вместо «неотложки» для Сергея Садальского, артист позвонил знакомому инспектору ГАИ.

«Господь, как говорят священники, дал Сергею праведную смерть: он не умер пьяным. После случившегося он прожил двадцать дней, а 29 мая 1991 года его не стало», — вспоминал Станислав.