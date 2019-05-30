После скандала со зрителями Максим Матвеев высказался о штрафах и наказаниях за съемку спектаклей

Кроме того, актер выразил уверенность, что подобных инцидентов больше не повторится.

Свое продолжение получила скандальная история с резкой критикой актера Максима Матвеева зрителей, снимающих спектакли из зрительного зала. Напомним, артист чуть не сорвал действие пьесы «Дьявол» в Театре Олега Табакова, когда увидел зрителя, снимающего его монолог на камеру.

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Получив огромное число откликов в свою поддержку, звезда кино и театра на своей странице в социальной сети Instagram еще раз обратился к подписчикам, отметив, что множество комментариев – красноречиво свидетельствует о том, что проблема, с которой столкнулся он, очень распространенная, и волнует не только самого артиста, но и театральную публику.

Максим признался, что, конечно, останавливать действие спектакля, в котором завязано множество людей, он не стал бы. Но драконовские меры в виде штрафов или какого-либо другого наказания ему не по душе.

«Я верю в тех, кто уже вырос и может как-то дать понять нерадивому соседу, что ведет он себя неуместно…», — подчеркнул Максим Матвеев.

Кроме того, актер выразил уверенность, что подобного больше не повторится и следующие спектакли пройдут гораздо лучше.