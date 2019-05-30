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Наташа Королева попросила журналистов не писать о подругах своего сына

По словам певицы, пока никаких серьезных отношений у 17-летнего Архипа нет.

Наташа Королева попросила журналистов не писать о подругах своего сына
фото: кадр из программы "Вечерний Ургант"

Минувшим вечером гостьей очередного выпуска программы «Вечерний Ургант» стала Наташа Королева. Певица, которая 31 мая отметит свое 46-летие, рассказала о своем предстоящем сольном концерте и поучаствовала в забавном конкурсе, придуманным ведущим.

Кроме того, артистка рассказала Ивану Урганту и о своем сыне, 17-летнем Архипе. Парень, в общем, ничем не отличается от своих сверстников. Как и папа, Сергей Глушко, посещает тренажерный зал, а еще увлекается Японией. Причем страсть эта давняя и очень глубокая.

По словам Наташи, Архип очень хорошо знает культуру этой восточной страны и много путешествует по ней. Более того, уже много лет на летних каникулах он гостит в одной и той же японской семье. До 15 лет парень ездил в Японию вместе с мамой, но в последние два года уже выезжает в гости в одиночестве. Принимающая семья очень любит Архипа и в течение года они шлют друг другу открытки.

Довольно общителен Архип и с девушками. Как признается Королева, подруг у парня много и о каких-то серьезных отношениях пока говорить очень рано, мол, знакомится с жизнью ребенок, набирается опыта.

«Не надо писать о его подругах», — попросила звезда, отметив, что девушки — только подруги, не более того.

Иван Ургант, впрочем, возразил, что Наташа вполне может и не знать о планах парня. Мол, а то так глядишь, и будущий свекор устроит сюрприз на девичнике для невестки.

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Наташа Королева попросила журналистов не писать о подругах своего сына
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