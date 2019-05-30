Не стало звезды фильма «Крестный отец»

Накануне стало известно о том, что в возрасте 85 лет ушел из жизни актер Кармине Кариди, получивший в свое время широкую известность, благодаря съемкам в легендарном фильме «Крестный отец», сообщает TMZ.

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Еще месяц назад Кариди положили в больницу из-за травмы спины. Но немного позже медики поставили еще и другой диагноз – пневмония. Недуг развился у звезды уже в последнее время. После этого он впал в кому и умер.

Артист участвовал в съемках второй и третьей частях трилогии, воплотив на экране одновременно два образа. Кариди удалось блестяще сыграть и бандита Кармине Розато и главу чикагской преступной группы Альберта Вольпе.

Напомним, в начале мая сообщалось, что ушел из жизни актер Питер Мэйхью, сыгравший роль Чубакки в оригинальной трилогии «Звездных войн» и двух других фильмах саги. Ему было 74 года.