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«Не ожидал!»: Бари Алибасов приревновал Аркадия Инина к Федосеевой-Шукшиной

В этот раз никакого намека на шутку не было.

«Не ожидал!»: Бари Алибасов приревновал Аркадия Инина к Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева Шукшина и Бари Алибасов (Фото: Борис Кудрявов/EG.ru)

Что возраст, когда чувства сильны, а любовь, как в «шишнадцать», когда кипит кровь и накаляются страсти! Такая любовь, как, например, у Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной, которые после продолжительного многолетнего романа таки стали официальными мужем и женой, несмотря на хихиканье и подкручивание у виска за спиной.

71-летний продюсер и 80-летняя актриса наслаждаются жизнью наперекор всем и не забывают делиться подробностями с поклонниками. Чаще, конечно, это желает Алибасов. Одна из последних его публикаций в социальной сети Instagram еще раз подтвердила – продюсер тот еще ревнивец! Под снимком, на котором изображены супруги, а также Аркадий Инин, Алибасов оставил комментарий без намека на шутку.

«Не ожидал, что писатель Аркадий Инин будет флиртовать с моей женой и беззастенчиво предлагать ей более перспективное будущее в моём присутствии», — написал продюсер.

Стоит отметить, что сатирик на фотографии стоит за спиной Лидии Федосеевой, положа руки ей на плечи. А выражение лица Бари действительно несколько напряженное, что и отметили поклонники супружеской пары в комментариях. Остается только надеяться, что и этот пост – шуточный. Ведь не так давно продюсер поделился в Сети подобным же снимком, только в тот раз Бари Алибасов «приревновал» к своей жене Юлия Гусмана.

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Тэги:

актрисаАркадий ИнинБари АлибасовЛидия Федосеева-Шукшинаписательпродюсер
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«Не ожидал!»: Бари Алибасов приревновал Аркадия Инина к Федосеевой-Шукшиной
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