НОВОСТИ

«Серега, прости!»: Наташа Королева перепутала декольте своего мужа и Волочковой

Известная певица не смогла узнать супруга по фрагменту фотографии.

«Серега, прости!»: Наташа Королева перепутала декольте своего мужа и Волочковой
Наташа Королева / Global Look Press

31 мая известной певице Наташе Королевой исполняется 46 лет. Но особой радости от праздника, как признается звезда, она уже не испытывает, как было в детстве и юности. Но все равно артистка не впадает в депрессию от своего возраста и продолжает активно заниматься творчеством. Совсем скоро Наташа даст сольный концерт, на котором исполнит не только своих хиты, но и композиции из альбома «Ягодка», записанного год назад, но и новые композиции. Об этом Королева рассказала на записи программы «Вечерний Ургант».

Кроме того, певица рассказала о подарке, который преподнес ей супруг в прошлом году – это огромный зеленый слон – элемент ландшафтного дизайна. Фигура животного установлена на даче звезды. В ходе программы Иван Ургант предложил Наташе сыграть в одну простую и забавную игру – узнать по небольшим фрагментам фотографий декольте своего мужа.

Результаты удивили и насмешили одновременно. Посмотрев на первый снимок, артистка призналась, что не уверена, Сергей ли это. Но это было декольте Арнольда Шварценеггера. На втором снимке была изображена Дженнифер Лопес, впрочем, Королева и так сказала, что декольте принадлежит женщине.

«Наверное, он», — заявила артиста, взглянув на третий снимок. А когда выяснилось, что на фотографии изображен Сильвестр Сталлоне, Наташа Королева воскликнула: «Серега, прости!».

«Он!» — уверенно заявила певица, взглянув на следующий снимок. Но каково же было удивление звезды, когда выяснилось, что это было декольте Анастасии Волочковой.

И только на последнем снимке как раз и был изображен супруг артистки.

Вам может быть интересно:

Наташа Королева купила специальное платье для своей короны за миллион рублей "Работы мало": Наташа Королева шутки ради сыграла «ночную бабочку» Заметно похудевшая Наташа Королева вышла на сцену в ультракоротком платье

Тэги:

Анастасия ВолочковаАрнольд ШварценеггердекольтеДженнифер ЛопесНаташа Королева последние новостиПрограмма «Вечерний Ургант»Сильвестр Сталлоне
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Серега, прости!»: Наташа Королева перепутала декольте своего мужа и Волочковой
Интересно?
Поделись с друзьями: