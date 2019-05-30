«Серега, прости!»: Наташа Королева перепутала декольте своего мужа и Волочковой

31 мая известной певице Наташе Королевой исполняется 46 лет. Но особой радости от праздника, как признается звезда, она уже не испытывает, как было в детстве и юности. Но все равно артистка не впадает в депрессию от своего возраста и продолжает активно заниматься творчеством. Совсем скоро Наташа даст сольный концерт, на котором исполнит не только своих хиты, но и композиции из альбома «Ягодка», записанного год назад, но и новые композиции. Об этом Королева рассказала на записи программы «Вечерний Ургант».

Кроме того, певица рассказала о подарке, который преподнес ей супруг в прошлом году – это огромный зеленый слон – элемент ландшафтного дизайна. Фигура животного установлена на даче звезды. В ходе программы Иван Ургант предложил Наташе сыграть в одну простую и забавную игру – узнать по небольшим фрагментам фотографий декольте своего мужа.

Результаты удивили и насмешили одновременно. Посмотрев на первый снимок, артистка призналась, что не уверена, Сергей ли это. Но это было декольте Арнольда Шварценеггера. На втором снимке была изображена Дженнифер Лопес, впрочем, Королева и так сказала, что декольте принадлежит женщине.

«Наверное, он», — заявила артиста, взглянув на третий снимок. А когда выяснилось, что на фотографии изображен Сильвестр Сталлоне, Наташа Королева воскликнула: «Серега, прости!».

«Он!» — уверенно заявила певица, взглянув на следующий снимок. Но каково же было удивление звезды, когда выяснилось, что это было декольте Анастасии Волочковой.

И только на последнем снимке как раз и был изображен супруг артистки.