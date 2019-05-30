Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей

На протяжении последних нескольких лет звезда шоу «Дом-2» Алессандро Матераццо строит карьеру в США. И чтобы добиться больше прорыва в работе, он решил преобразиться и лег под нож хирурга.

По словам Алессандро, сначала он сделал зубы в той же клинике, где был в свое время Сергей Шнуров. Она находится в престижном районе Лос-Анджелеса. За работу местным врачам он отдал 20 тысяч долларов. А в настоящее время Матераццо лежит в больнице, где ему делают сразу несколько пластических операций. Все хирургические процедуры ему обойдутся в 45 тысяч долларов. Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей. Какими будут результаты, можно будет оценить только в октябре, пишет «СтарХит».

Но не только лицо, как обещает экс-участник долгоиграющей стройки, претерпит изменения. Матераццо упорно занимается в спортзале. Словом, мужчина полностью сосредоточен на саморазвитии и самосовершенствовании, не случайно сегодня кроме развития своей транспортной компании и сотрудничества со знаменитым музыкальным продюсером DJ KHALED, Алессандро еще и спикер. Он учит людей зарабатывать деньги.