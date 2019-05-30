Создатели сериала «Толя Робот» и комментаторы Матч ТВ сыграют с Паралимпийской сборной по футболу

Встреча пройдет перед Чемпионат мира по футболу среди спортсменов с заболеванием церебральным параличом.

Через месяц, 2 июня, в Испании стартует Чемпионат мира по футболу среди спортсменов с заболеванием церебральным параличом. Россияне на этом спортивном форуме простыми статистами не будут, наши футболисты – одни из главных претендентов на победу. Однако, недооценивать соперников и расслабляться было бы слишком опрометчиво. Потому, а до отъезда в испанскую Севилью, паралимпийскую футбольную дружину решили поддержать и зарядить положительными эмоциями телезвезды.

7 июня известные комментаторы канала Матч ТВ, в том числе Дмитрий Шнякин, Георгий Черданцев, а также Николай Куликов и Константин Майер, создатели популярного сериала «Толя Робот», который выходит на канале ТНТ, проведут в Новогорске товарищеский матч с российскими паралимпийцами.

Кстати, авторы вдохновляющего на победы сериала «Толя Робот» уже сотрудничали с Паралимпийским комитетом России. После показа первой серии фильма в штаб-квартире комитета исполнитель главной роли Александр Паль, сценаристы Николай Куликов и Константин Майер, продюсер Сергей Корнихин пообщались со спортсменами-паралимпийцами, приглашенными на показ, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

Напомним, в создании сериала «Толя Робот» принимал участие Константин Дебликов – воронежский парень с бионическими протезами рук. Он выступил не только консультантом фильма, но и дублировал Александра Паля в сценах крупного плана. Сериал идет с понедельника по четверг в 20.00 на ТНТ.