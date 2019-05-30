НОВОСТИ

Создатели сериала «Толя Робот» и комментаторы Матч ТВ сыграют с Паралимпийской сборной по футболу

Встреча пройдет перед Чемпионат мира по футболу среди спортсменов с заболеванием церебральным параличом.

Создатели сериала «Толя Робот» и комментаторы Матч ТВ сыграют с Паралимпийской сборной по футболу
Фото предоставлено пресс-службой канала ТНТ

Через месяц, 2 июня, в Испании стартует Чемпионат мира по футболу среди спортсменов с заболеванием церебральным параличом. Россияне на этом спортивном форуме простыми статистами не будут, наши футболисты – одни из главных претендентов на победу.  Однако, недооценивать соперников и расслабляться было бы слишком опрометчиво. Потому, а до отъезда в испанскую Севилью, паралимпийскую футбольную дружину решили поддержать и зарядить положительными эмоциями телезвезды.

7 июня известные комментаторы канала Матч ТВ, в том числе Дмитрий Шнякин, Георгий Черданцев, а также Николай Куликов и Константин Майер, создатели популярного сериала «Толя Робот», который выходит на канале ТНТ, проведут в Новогорске товарищеский матч с российскими паралимпийцами.

Кстати, авторы вдохновляющего на победы сериала «Толя Робот» уже сотрудничали с Паралимпийским комитетом России. После показа первой серии фильма в штаб-квартире комитета исполнитель главной роли Александр Паль, сценаристы Николай Куликов и Константин Майер, продюсер Сергей Корнихин пообщались со спортсменами-паралимпийцами, приглашенными на показ, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

Напомним, в создании сериала «Толя Робот» принимал участие Константин Дебликов – воронежский парень с бионическими протезами рук. Он выступил не только консультантом фильма, но и дублировал Александра Паля в сценах крупного плана. Сериал идет с понедельника по четверг в 20.00 на ТНТ.

Вам может быть интересно:

«Я, конечно, так себе актер»: Максим Фадеев снялся в сериале «Толя-робот» В Москве прошла закрытая премьера сериала «Толя Робот»

Тэги:

Александр Пальигра в футболсериал "Толя Робот"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Создатели сериала «Толя Робот» и комментаторы Матч ТВ сыграют с Паралимпийской сборной по футболу
Интересно?
Поделись с друзьями: