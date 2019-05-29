Нет сахару и глютену: Тина Канделаки рассказала о своей диете

Телеведущая вместе со своим тренером разработала рецепты блюд для правильного питания, но лишь разозлила подписчиков своей страницы Instagram предложенными дорогими продуктами.

Тина Канделаки в честь дня здорового пищеварения решила поделиться с подписчиками своей диетой, которую она разработала вместе с личным тренером. Телеведущая отказалась от рафинированных продуктов, сахара и глютена, при этом старается есть больше свежих овощей и фруктов.

Также звезда поделилась фото без макияжа, где она в спортивной одежде поглощает одно из «секретных блюд» от тренера. По мнению Тины Канделаки, похудеть может каждый. Достаточно питаться блюдами из семян киноа, кенийской фасоли, семги, королевских гребешков, спаржи и пармезана. «Подтверждаю: счастье прилагается!» — написала ведущая.

«Секретные блюда» от Канделаки и её тренера разозлили практически всех подписчиков в Instagram. Поклонники напомнили звезде, что большинство россиян даже не пробовали половину продуктов из этого списка.

«Вот слесарь Иванов точно знает где и на что купить кенийскую фасоль и королевские гребешки!», «Большинству людей в России эти продукты не по карману в ежедневный рацион», «Тина, россиянам на Ролтон денег уже не хватает, а вы показываете котлеты из красной рыбы», «Тина, прям перебор. На вас же обычные люди подписаны», — написали в комментариях.